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08:41 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский теннисист выиграл турнир ITF в Кении

Казахстанский теннисист Ростислав Гальфингер выиграл международный турнир ITF Juniors G5 в Кении, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

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В финале турнира казахстанец переиграл теннисиста из Кении Албьерта Нжоугу со счетом 6:2, 4:6, 6:3.

В полуфинале соревнований казахстанский теннисист одолел Абдула Кабуру со счетом 7:5, 3:6, 6:3. А до этого Гальфингер переиграл итальянца Александра Гаммариелли, кенийца Дерика Иманде и эфиопца Натаела Ахмеда.

Стоит отметить, что юниорский тур ITF — высший дивизион теннисных соревнований среди игроков, не достигших 18-летнего возраста. Статус соревнований юниорского тура не одинаков: все турниры разделены на несколько категорий.

На соревнования категорий A и 1−5 могут заявляться теннисисты представляющие любую страну мира, на соревнований категории B — только теннисисты из местного региона планеты (это может быть как первенство страны, так и первенство целой части света), категория C зарезервирована за командными соревнованиями.

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