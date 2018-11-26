Казахстанский теннисист выиграл турнир ITF в Кении

В финале турнира казахстанец переиграл теннисиста из Кении Албьерта Нжоугу со счетом 6:2, 4:6, 6:3.

В полуфинале соревнований казахстанский теннисист одолел Абдула Кабуру со счетом 7:5, 3:6, 6:3. А до этого Гальфингер переиграл итальянца Александра Гаммариелли, кенийца Дерика Иманде и эфиопца Натаела Ахмеда.

Стоит отметить, что юниорский тур ITF — высший дивизион теннисных соревнований среди игроков, не достигших 18-летнего возраста. Статус соревнований юниорского тура не одинаков: все турниры разделены на несколько категорий.