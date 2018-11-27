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12:12 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко провела в Минске мастер-класс для юных теннисистов

27 ноября, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко провела сегодня мастер-класс для воспитанников СДЮШОР по теннису «Смена», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Участие в мероприятии приняли более 150 мальчиков и девочек в возрастных категориях 8−10 лет.

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Каждый желающий смог сфотографироваться с известной теннисисткой и получить автограф.

«Приятно видеть, когда теннисом занимаются столько детей, некоторые из них в ближайшем будущем, возможно, станут топ-игроками, — поделилась впечатлениями от мастер-класса Арина Соболенко. — Я надеюсь, что у них все сложится в профессиональной карьере».

Арина Соболенко занимает тринадцатую строку в мировом рейтинге (WTA). По результатам прошлого сезона она получила награды WTA «Прорыв месяца», «Игрок месяца», а также «Дебют года».

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