Арина Соболенко провела в Минске мастер-класс для юных теннисистов

Участие в мероприятии приняли более 150 мальчиков и девочек в возрастных категориях 8−10 лет.

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Каждый желающий смог сфотографироваться с известной теннисисткой и получить автограф.

«Приятно видеть, когда теннисом занимаются столько детей, некоторые из них в ближайшем будущем, возможно, станут топ-игроками, — поделилась впечатлениями от мастер-класса Арина Соболенко. — Я надеюсь, что у них все сложится в профессиональной карьере».