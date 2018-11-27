Арина Соболенко провела в Минске мастер-класс для юных теннисистов
27 ноября, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко провела сегодня
27 ноября, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко провела сегодня
Участие в мероприятии приняли более 150 мальчиков и девочек в возрастных категориях 8−10 лет.
Каждый желающий смог сфотографироваться с известной теннисисткой и получить автограф.
«Приятно видеть, когда теннисом занимаются столько детей, некоторые из них в ближайшем будущем, возможно, станут
Арина Соболенко занимает тринадцатую строку в мировом рейтинге (WTA). По результатам прошлого сезона она получила награды WTA «Прорыв месяца», «Игрок месяца», а также «Дебют года».