Лукашенко встретился с ведущей белорусской теннисисткой Ариной Соболенко

Глава государства поздравил Арину Соболенко с успешным проведением прошедшего спортивного сезона. «Молодец! Прошлый сезон — я считаю, из всех теннисисток это был самый большой прогресс. Я доволен твоей игрой, за исключением некоторых моментов, где ты могла попасть в корт, но била мимо», — отметил Александр Лукашенко.

Читайте также Арина Соболенко провела в Минске мастер-класс для юных теннисистов

Одновременно Президент подчеркнул, что спортсменке еще есть к чему стремиться, чтобы показывать более стабильный теннис.

Тем более что на фоне достигнутых успехов и продвижения вперед в мировом рейтинге возрастают и ожидания высоких результатов как со стороны болельщиков, так и государства.