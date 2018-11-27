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14:34 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко встретился с ведущей белорусской теннисисткой Ариной Соболенко

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 ноября встретился с ведущей белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Встреча состоялась по просьбе спортсменки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

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Глава государства поздравил Арину Соболенко с успешным проведением прошедшего спортивного сезона. «Молодец! Прошлый сезон — я считаю, из всех теннисисток это был самый большой прогресс. Я доволен твоей игрой, за исключением некоторых моментов, где ты могла попасть в корт, но била мимо», — отметил Александр Лукашенко.

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Одновременно Президент подчеркнул, что спортсменке еще есть к чему стремиться, чтобы показывать более стабильный теннис.

Тем более что на фоне достигнутых успехов и продвижения вперед в мировом рейтинге возрастают и ожидания высоких результатов как со стороны болельщиков, так и государства.

Александр Лукашенко пожелал Арине Соболенко удачного следующего сезона и плодотворной подготовки к нему.

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