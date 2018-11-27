Шарапова попала на обложку журнала о бизнесе Entrepreneur
Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема»,
Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема»,
Издание, первый выпуск которого датирован 1977 годом, содержит новости о предпринимательстве и управлении бизнесом.
«Официально! Рада представить вам новую обложку Entrepreneur magazine», — подписала фотографию Мария в своём «твиттере».
Напомним, 16 ноября Шарапова выступила на форуме для инвесторов в
В завершившемся сезоне Мария провела 31 матч, выиграв в 20 из них.