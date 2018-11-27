Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Барыс
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:55
АЕК
Аякс
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал4
Сочи2
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Хоффенхайм
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Лион
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Валенсия
Хоккей. НХЛ
28.11
Баффало Сэйбрз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
28.11
Филадельфия Флайерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
28.11
Монреаль Канадиенс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
28.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
28.11
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
28.11
Миннесота Уайлд
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
28.11
Виннипег Джетс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
28.11
Чикаго Блэкхокс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз5
Коламбус Блю Джэкетс7
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида ПантерзОТ4
Нью-Джерси Дэвилз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс1
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс4
Оттава Сенаторз2
Все события
Фоторепортажи
19Спартаковец Джикия: был «химиком» — стал чемпионом
10Разгром «Реала», гол Роналду и другие события выходных
16:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Шарапова попала на обложку журнала о бизнесе Entrepreneur

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова попала на обложку нового номера американского журнала Entrepreneur.

Наверх
Источник: Reuters

Издание, первый выпуск которого датирован 1977 годом, содержит новости о предпринимательстве и управлении бизнесом.

«Официально! Рада представить вам новую обложку Entrepreneur magazine», — подписала фотографию Мария в своём «твиттере».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, 16 ноября Шарапова выступила на форуме для инвесторов в Нью-Йорке. Россиянка является основателем кондитерского бренда Sugarpova, продукция которого продаётся в 32 странах мира.

В завершившемся сезоне Мария провела 31 матч, выиграв в 20 из них.

 Стала известна причина провала Медведевой на Гран-При!
Юрист рассказал как накажут Кокорина и Мамаева!
Страхи и падения: что не так с Медведевой
Конвейер Гончаренко. 7 самых подорожавших игроков ЦСКА
«Я одинок»: герой Пхенчхана борется с тяжелой травмой
Откуда футболу качать деньги? РПЛ хочет жить по-новому
«Никто не предложил работу»: Знарок вернулся в сборную
21-летний хоккеист умер после матча
Хабиб жалеет о своем поведении после боя с Конором (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь