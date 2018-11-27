Шарапова попала на обложку журнала о бизнесе Entrepreneur

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Издание, первый выпуск которого датирован 1977 годом, содержит новости о предпринимательстве и управлении бизнесом.

«Официально! Рада представить вам новую обложку Entrepreneur magazine», — подписала фотографию Мария в своём «твиттере».

Напомним, 16 ноября Шарапова выступила на форуме для инвесторов в Нью-Йорке. Россиянка является основателем кондитерского бренда Sugarpova, продукция которого продаётся в 32 странах мира.