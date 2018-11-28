Федерер повторил рекорд Коннорса и Агасси

Начиная с 2002 года Федерер лишь однажды закончил сезон за пределами десятки лучших теннисистов мира — в декабре 2016 года он занимал 16-ю строчку в рейтинге ATP.

Следом за лидирующей тройкой идёт испанец Рафаэль Надаль. Начиная с 2005 года, на протяжении последних 14 лет, 32-летний теннисист неизменно завершает сезон в топ-10.