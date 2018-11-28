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13:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Федерер повторил рекорд Коннорса и Агасси

Швейцарский теннисист Роджер Федерер шестнадцатый год в карьере завершил сезон будучи игроком первой десятки мирового рейтинга ATP.

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Источник: Reuters

Таким образом он присоединился к американцам Андре Агасси и Джимми Коннорсу, которые имеют аналогичные показатели.

Начиная с 2002 года Федерер лишь однажды закончил сезон за пределами десятки лучших теннисистов мира — в декабре 2016 года он занимал 16-ю строчку в рейтинге ATP.
Следом за лидирующей тройкой идёт испанец Рафаэль Надаль. Начиная с 2005 года, на протяжении последних 14 лет, 32-летний теннисист неизменно завершает сезон в топ-10.

37-летний Федерер — победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре. В его активе 99 выигранных турниров и рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга ATP (237 недель).

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