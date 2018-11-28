Федерер повторил рекорд Коннорса и Агасси
Швейцарский теннисист Роджер Федерер шестнадцатый год в карьере завершил сезон будучи игроком первой десятки мирового рейтинга ATP.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер шестнадцатый год в карьере завершил сезон будучи игроком первой десятки мирового рейтинга ATP.
Таким образом он присоединился к американцам Андре Агасси и Джимми Коннорсу, которые имеют аналогичные показатели.
Начиная с 2002 года Федерер лишь однажды закончил сезон за пределами десятки лучших теннисистов мира — в декабре 2016 года он занимал 16-ю строчку в рейтинге ATP.
Следом за лидирующей тройкой идёт испанец Рафаэль Надаль. Начиная с 2005 года, на протяжении последних 14 лет, 32-летний теннисист неизменно завершает сезон в топ-10.
37-летний Федерер — победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре. В его активе 99 выигранных турниров и рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга ATP (237 недель).