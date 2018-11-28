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16:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Хачанов стартует на выставочном турнире в Абу-Даби матчем с Тимом

Стала известна сетка выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship, который пройдёт в Абу-Даби с 27 по 29 декабря 2018 года.

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Источник: AP 2018

Российский теннисист Карен Хачанов стартует матчем с представителем Австрии Домиником Тимом. Победитель этого противостояния в полуфинале сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

27 декабря также сразятся южноафриканец Кевин Андерсон и Чхун Хён из Южной Кореи. Победителя этой игры ожидает встреча с испанцем Рафаэлем Надалем, сообщает официальный сайт соревнований.

Полуфиналы и матч за пятое место состоятся 28 декабря. Финал и игра за третье место пройдут 29 декабря.

В финале соревнований в 2017 году Андерсон в двух сетах обыграл представителя Испании Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:4, 7:6 (7:0).

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