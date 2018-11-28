Хачанов стартует на выставочном турнире в Абу-Даби матчем с Тимом

Источник: AP 2018

Российский теннисист Карен Хачанов стартует матчем с представителем Австрии Домиником Тимом. Победитель этого противостояния в полуфинале сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

27 декабря также сразятся южноафриканец Кевин Андерсон и Чхун Хён из Южной Кореи. Победителя этой игры ожидает встреча с испанцем Рафаэлем Надалем, сообщает официальный сайт соревнований.

Полуфиналы и матч за пятое место состоятся 28 декабря. Финал и игра за третье место пройдут 29 декабря.