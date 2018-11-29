Максим Мирный объявил о завершении карьеры игрока

«Это было трудное для меня решение, учитывая, что теннис является моей жизнью с самого раннего детства. Счастлив, что мне удалось так долго наслаждаться этой игрой. Выступая на личных турнирах либо играя за страну, я всегда относился к своей профессии с высокой степенью уважения, всегда работал с полной отдачей и поэтому выхожу из игры без какого-либо сожаления и только на позитиве! Мне удалось достичь намного больше, о чем малыш из Минска мог мечтать, взяв в руку ракетку. Мой долгий путь в теннисе был бы невозможным без постоянной поддержки семьи. Я останусь в вечном долгу перед своими родителями, которые меня с малых лет воспитывали в лучших спортивных традициях. На раннем этапе мой отец стал ключевой фигурой в моей карьере, проходя со мной все уровни развития как тренер, менеджер и друг. Моя жена и дети всегда меня наполняли невероятной поддержкой и вдохновляли продвигаться вперед», — отметил Максим Мирный.