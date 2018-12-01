Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз
Анахайм Дакс
Футбол. Зарубежный
30.11
Кардифф Сити2
Вулверхэмптон Уондерерс1
Футбол. Зарубежный
30.11
Райо Вальекано1
Эйбар0
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Футбол. Зарубежный
30.11
Сент-Этьен3
Нант0
Футбол. Зарубежный
30.11
Фортуна Д0
Майнц1
Хоккей. КХЛ
30.11
ВитязьОТ3
Слован2
Футбол. Премьер-лига
30.11
Рубин1
Динамо1
Хоккей. КХЛ
30.11
Ак Барс5
Локомотив3
Все события
Фоторепортажи
23Хабиб Нурмагомедов на высоте 330 метров над Москвой
13«Виктория» оставила ЦСКА без плей-офф ЛЧ
00:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Михаил Южный: Удивлен, что Мирный завершил карьеру

Российский теннисист Михаил Южный, в сентябре завершивший карьеру игрока, поделился мнением о Максиме Мирном, с которым неоднократно выступал в паре. 41-летний олимпийский чемпион из Белоруссии в четверг объявил об уходе из тенниса.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Когда я прочитал об этом был удивлен. Мы разговаривали с Максимом в Санкт-Петербурге (на том турнире завершил карьеру сам Южный. — Прим. «СЭ). — Не думал, что он в этом году закончит. Мне кажется, у него была очень хорошая блестящая карьера. Он очень долго был в туре, держался на уровне, был профессионалом с большой буквы. Поэтому хочется просто пожелать ему удачи в дальнейшем.

Мирный завоевал 53 титула на соревнованиях ATP, один из которых — в одиночном разряде. Является олимпийским чемпионом 2012 года в смешанном парном разряде, 10-кратным победителем турниров «Большого шлема» в парном разряде и миксте и двукратным победителем Итогового турнира ATP (2006, 2011) в парном разряде.

 Война в "Спартаке" продолжается
Знарок вернулся в сборную России
Почему стоит и дальше смотреть биатлон
Три матча 16-го тура чемпионата России запланированы на субботу
«Зенит» прокомментировал слухи о возобновлении карьеры Аршавиным
«Ничего серьезного»: Массимо Каррера — о тренерских предложениях
Головин против команды-открытия: что смотреть в субботу в Европе
Российские баскетболисты одержали победу в отборочном матче КМ
Роналду не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь