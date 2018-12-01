Михаил Южный: Удивлен, что Мирный завершил карьеру

— Когда я прочитал об этом был удивлен. Мы разговаривали с Максимом в Санкт-Петербурге (на том турнире завершил карьеру сам Южный. — Прим. «СЭ). — Не думал, что он в этом году закончит. Мне кажется, у него была очень хорошая блестящая карьера. Он очень долго был в туре, держался на уровне, был профессионалом с большой буквы. Поэтому хочется просто пожелать ему удачи в дальнейшем.