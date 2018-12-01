Соболенко: В Беларуси можно готовить теннисистов высокого класса

Источник: БЕЛТА

Завершившийся теннисный сезон для 20-летней минчанки Арины Соболенко стал самым успешным в карьере. Всего за несколько месяцев белоруска, уверенно побеждая звезд первой величины в этом виде спорта, смогла войти в число лучших игроков мира. Всемирная женская теннисная ассоциация признала Арину новичком года. Теннисистка в интервью корреспонденту БЕЛТА призналась, что соскучилась по Минску за время участия в профессиональном туре, и рассказала, какие факторы повлияли на успешное выступление на крупных международных турнирах.

— Уходящий год стал в вашей карьере одним из самых значимых, вам удалось войти в число теннисисток топ-уровня. Сами еще весной могли поверить, что сможете добиться такого прогресса?

— Войти в топ-20 игроков по итогам сезона, конечно, в начале года и не мечтала. Все изменилось, когда начала работать с тренером Дмитрием Турсуновым. В чем секрет такого преображения? Я ответить не могу. Главное — наше сотрудничество приносит результат. Добавили уверенности и победы над игроками первой десятки на турнирах. Поняла, что могу на равных бороться с соперниками гораздо выше меня в рейтинге.

— В апреле вы сыграли в финале Кубка Федерации против сборной США. Этот турнир повлиял на вас, ваше понимание игры?

— Матчи Кубка Федерации за сборную в полуфинале, финале — это отдельная история. Весь этот турнир стоит особняком. После матча с Нидерландами в моих действиях на корте стали происходить положительные изменения. Тем более все важные игры мы проводили дома. Это придавало сил и уверенности. Белорусская теннисная федерация совместно с партнерами организовала Кубок Федерации на очень высоком уровне. Откровенно, было приятно, что у нас в «Чижовка-Арене» можно организовать теннисный турнир самой высокой категории.

— В конце ноября состоялась ваша встреча с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Расскажите о ней.

— Президент Беларуси поздравил меня с успехами на международных турнирах. Ценю его внимание к моей карьере, к теннису, к спорту в целом. Александр Лукашенко очень мне помог. Не в каждой стране так пристально глава государства следит за успехами атлетов. Это дорогого стоит.

— В мире конкуренция в теннисе серьезная. На каком уровне себя сложнее проявить — на юниорском или на взрослом?

— В детском возрасте я не входила число самых перспективных. Может, и правильно поступили тренеры, что не форсировали подготовку. Довольно быстро перешла в женский теннис, где трудно держаться все время на пике. Это огромная работа всей команды, лично игрока, которому во многом приходится себе отказывать, быть на протяжении сезона в форме, в высокой степени готовности, иначе через две недели о твоих высоких позициях в рейтинге уже никто и не вспомнит. Участие в профессиональном туре требует огромных сил.

— Сейчас вы одна из ведущих мировых теннисисток, которая выросла и тренировалась в Беларуси. Можете сравнить, как изменилось отношение к виду спорта в нашей стране за последние годы?

— Очевидно, возможностей для подготовки появилось намного больше. Значительно расширились возможности Республиканского центра по теннису, появляются новые частные комплексы с шикарными условиями. В Беларуси есть возможность готовить игроков высокого уровня. Однако все эти корты, центры не помогут, если не отдаваться тренировкам полностью, без желания четко ставить перед собой цели и достигать их.

— Чем запомнился титул в профессиональном туре в Нью-Хейвене?

— Тем, что он первый в карьере. К этому успеху шла на протяжении всего сезона, уже записала в актив несколько побед над теннисистками мирового уровня. С Дмитрием Турсуновым много работали над игрой, многое получалось на этом отрезке. Хоть и уверенно победила Карлу Суарес Наварро в финале, легко мне в Нью-Хейвене не было. В каждом матче приходилось преодолевать психологические барьеры, доказывать себе, что я могу.

— Почему решили начать новый сезон в китайском Шэньчжэне?

— Идем по тому же графику: сейчас занимаюсь в Минске, затем едем в Таиланд, откуда отправлюсь на турнир в Китае. Таким образом, постепенно буду подходить к Открытому чемпионату Австралии.

— Продолжите сотрудничество с Дмитрием Турсуновым? У вас, несмотря на жаркие споры во время матчей, образовался неплохой тандем.

— Я не против продолжать тренироваться под его руководством. Сейчас провожу дома занятия по общефизической подготовке, Дмитрий Турсунов вместе со мной. Видимо, хочет быть в хорошей форме перед тренировками на корте.

— Вы активный пользователь Instagram. Следите ли за количеством подписчиком?

— В Instagram удобно делится какими-то впечатлениями, своей подготовкой, эмоциями. У меня есть странички и в других соцсетях, но больше внимания уделяю ему. Мне приятно, что количество подписчиков растет, но цели получить как можно больше «лайков» нет. Ценю своих фанатов, стараюсь радовать их какими-то интересными фотографиями и сама радуюсь, если очередной пост многим понравился.

— Перед выходом на корт игроки часто слушают музыку, а что предпочитаете делать вы?

— Специальных ритуалов никаких нет. Могу послушать музыку, чтобы сосредоточиться. Но чаще хочется с кем-нибудь из тренерского штаба поговорить и пойти на разминку.