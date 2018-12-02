Надаль первым подтвердил своё участие в турнире в Барселоне

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«В очередной раз анонсирую своё участие в Trofeo Conde de Godó. Прошлый сезон был особенным для меня — я в пятнадцатый раз смог сыграть в Барселоне. Увидимся в апреле», — заявил 31-летний испанец.

Рафаэль Надаль является одиннадцатикратным победителем соревнований в Барселоне. В 2019 году испанцу предстоит защита титула — в финале последнего розыгрыша он в двух партиях разгромил греческого теннисиста Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1. Годом ранее центральный корт турнира был назван его именем.