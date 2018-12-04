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13:01 (мск), источник: ТАСС

Касаткина и Шарапова претендуют на приз WTA в категории «Любимой теннисистки болельщиков»

ТАСС, 4 декабря. Россиянки Дарья Касаткина и Мария Шарапова претендуют на награду Женской теннисной ассоциации (WTA) в категории «Любимая теннисистка болельщиков». Об этом сообщает пресс-служба WTA.

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Источник: Reuters

Конкурентками 21-летней Касаткиной и 31-летней Шараповой в борьбе за данный приз являются 26 теннисисток, в числе которых американка Винус Уильямс, канадка Эжени Бушар, латвийка Елена Остапенко, британка Йоханна Конта и полька Агнешка Радваньская, шесть раз побеждавшая в подобных опросах. Голосование, по итогам которого будет выявлен победитель, проводится на сайте WTA до 7 декабря.

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Ранее в октябре Касаткина впервые в карьере поднялась на 10-е место в рейтинге WTA — после победы на турнире «ВТБ Кубок Кремля». Касаткина в текущем сезоне дважды дошла до четвертьфиналов турниров серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции и Уимблдона.

Прошлый сезон Касаткина завершила на 24-й позиции в рейтинге.

Шарапова является победительницей 39 турниров WTA и пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема (дважды — Открытого чемпионата Франции и по разу — Открытых чемпионатов США, Австралии и Уимблдона). Российская теннисистка занимает 29-е место в рейтинге.

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