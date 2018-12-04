Касаткина и Шарапова претендуют на приз WTA в категории «Любимой теннисистки болельщиков»

Конкурентками 21-летней Касаткиной и 31-летней Шараповой в борьбе за данный приз являются 26 теннисисток, в числе которых американка Винус Уильямс, канадка Эжени Бушар, латвийка Елена Остапенко, британка Йоханна Конта и полька Агнешка Радваньская, шесть раз побеждавшая в подобных опросах. Голосование, по итогам которого будет выявлен победитель, проводится на сайте WTA до 7 декабря.