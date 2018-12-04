Сформирован заявочный лист на Australian Open-2019

В основной заявочный лист включены россияне Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Евгений Донской.

Напомним, призовой фонд Australian Open-2019 составит 42,7 млн долларов США. В 2018 году победители соревнований в мужском и женском одиночном разрядах получили по $ 4 млн.

На кортах во всех матчах основной сетки будет установлен таймер, который отсчитывает 25-секундный перерыв между концом розыгрыша и выполнением подачи. Система «Хоук-ай» будет установлена на всех 16 кортах.