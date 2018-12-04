Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард0
Трактор1
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА0
Торпедо НН0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн1
Нефтехимик0
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Анже
Футбол. Зарубежный
22:45
Борнмут
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
22:45
Брайтон & Хоув
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Уотфорд
Манчестер Сити
Хоккей. НХЛ
5.12
Баффало Сэйбрз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
5.12
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
5.12
Нью-Йорк Айлендерс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
5.12
Питтсбург Пингвинз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
5.12
Коламбус Блю Джэкетс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
5.12
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
5.12
Детройт Ред Уингз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
5.12
Ванкувер Кэнакс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
5.12
Вегас Голден Найтс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
5.12
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
Все события
Фоторепортажи
33Глушаков забил, «Спартак» победил
13«Виктория» оставила ЦСКА без плей-офф ЛЧ
20:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Сформирован заявочный лист на Australian Open-2019

Стал известен список участников Открытого чемпионата Австралии по теннису, который пройдёт в Мельбурне с 14 по 27 января 2019 года.

Наверх

В основной заявочный лист включены россияне Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Евгений Донской.

Напомним, призовой фонд Australian Open-2019 составит 42,7 млн долларов США. В 2018 году победители соревнований в мужском и женском одиночном разрядах получили по $ 4 млн.

На кортах во всех матчах основной сетки будет установлен таймер, который отсчитывает 25-секундный перерыв между концом розыгрыша и выполнением подачи. Система «Хоук-ай» будет установлена на всех 16 кортах.

Кроме того, сетка квалификации теперь составит не 96, а 128 игроков.

 Игрок "Спартака" рассказал правду о скандале с Глушаковым!
Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
В РПЛ введут VAR: итоги общего собрания клубов премьер-лиги
Состояние владельца «Спартака» выросло на 1,82 млрд долларов
В сборной России по биатлону много новых лиц. А где старые?
Станислав Черчесов подвел итоги 2018 года для сборной России
Российские легкоатлеты снова встретят год в нейтральном статусе
УЕФА перенес матч ЛЧ между донецким «Шахтером» и «Лионом»
Федор Емельяненко начал подготовку к бою с Бейдером
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь