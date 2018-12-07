Казахстанская теннисистка вышла в полуфинал престижного юниорского турнира в США

Казахстанка, посеянная под восьмым номером в двух партиях обыграла представительницу Сербии Фатму Идризович со счетом 6:4, 6:3.

За выход в финал турнира Карлова поспорит с американской теннисисткой Мадисон Сейдж. Встреча состоится завтра, 8 декабря.

Orange Bowl International Tennis Championships — детский и юношеский теннисный турнир категории А, проводимый ежегодно в декабре во Флориде (США), на кортах с грунтовым или твердым покрытием.