Казахстанская теннисистка вышла в полуфинал престижного юниорского турнира в США
Казахстанская теннисистка Елизавета Карлова вышла в полуфинал престижного юниорского турнира Orange Bowl, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка Елизавета Карлова вышла в полуфинал престижного юниорского турнира Orange Bowl, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанка, посеянная под восьмым номером в двух партиях обыграла представительницу Сербии Фатму Идризович со счетом 6:4, 6:3.
За выход в финал турнира Карлова поспорит с американской теннисисткой Мадисон Сейдж. Встреча состоится завтра, 8 декабря.
Orange Bowl International Tennis Championships — детский и юношеский теннисный турнир категории А, проводимый ежегодно в декабре во Флориде (США), на кортах с грунтовым или твердым покрытием.
Начиная с 1947 года этот турнир собирает на своих кортах самых перспективных юных теннисистов, которые соревнуются в четырех возрастных категориях — до 12, до 14, до 16 и до 18 лет.