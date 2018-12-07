Симона Халеп победила в номинации WTA «Любимая теннисистка болельщиков»

Источник: AP 2018

Всего на награду претендовали 26 теннисисток, в том числе россиянки Мария Шарапова и Дарья Касаткина.

Румынка побеждает в данной номинации второй год подряд. В октябре Халеп была признана лучшей теннисисткой 2018 года по версии WTA.