Симона Халеп победила в номинации WTA «Любимая теннисистка болельщиков»
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Румынка Симона Халеп победила в номинации Женской теннисной ассоциации (WTA) «Любимая теннисистка болельщиков», сообщается на сайте WTA.
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Румынка Симона Халеп победила в номинации Женской теннисной ассоциации (WTA) «Любимая теннисистка болельщиков», сообщается на сайте WTA.
Всего на награду претендовали 26 теннисисток, в том числе россиянки Мария Шарапова и Дарья Касаткина.
Румынка побеждает в данной номинации второй год подряд. В октябре Халеп была признана лучшей теннисисткой 2018 года по версии WTA.
Халеп в нынешнем сезоне впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема, победив на «Ролан Гаррос». Румынская теннисистка завершит год на первом месте в рейтинге WTA, несмотря на то, что пропустила итоговый турнир в Сингапуре