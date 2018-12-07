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19:39 (мск), источник: Р-Спорт

Симона Халеп победила в номинации WTA «Любимая теннисистка болельщиков»

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Румынка Симона Халеп победила в номинации Женской теннисной ассоциации (WTA) «Любимая теннисистка болельщиков», сообщается на сайте WTA.

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Источник: AP 2018

Всего на награду претендовали 26 теннисисток, в том числе россиянки Мария Шарапова и Дарья Касаткина.

Румынка побеждает в данной номинации второй год подряд. В октябре Халеп была признана лучшей теннисисткой 2018 года по версии WTA.

Халеп в нынешнем сезоне впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема, победив на «Ролан Гаррос». Румынская теннисистка завершит год на первом месте в рейтинге WTA, несмотря на то, что пропустила итоговый турнир в Сингапуре из-за травмы.

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