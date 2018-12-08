Серена Уильямс рассказала о сходстве с Шараповой

«Думаю, у нас много общего. На корте мы обе выкладываемся без остатка. Вне зависимости от того, с кем играем. Мы обе работаем на полную, а ведь фанатам нравятся как раз такие спортсмены. Когда мы сталкиваемся на корте, для победы нужно приложить еще больше усилий», — отметила американка.