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22:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Серена Уильямс рассказала о сходстве с Шараповой

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о том, что роднит ее с россиянкой Марией Шараповой. Слова Уильямс приводит Tennis World.

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Источник: Reuters

«Думаю, у нас много общего. На корте мы обе выкладываемся без остатка. Вне зависимости от того, с кем играем. Мы обе работаем на полную, а ведь фанатам нравятся как раз такие спортсмены. Когда мы сталкиваемся на корте, для победы нужно приложить еще больше усилий», — отметила американка.

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Шарапова и Уильямс встречались 22 раза. В 19 матчах побеждала американская теннисистка. Их 23-й поединок должен был состояться в рамках Открытого чемпионата Франции-2018, но Уильямс отказалась выходить на корт из-за травмы.

Уильямс — 23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. Кроме того, на ее счету четыре золотых медали Олимпийских игр. Шарапова выигрывала на мэйджорах четырежды и завоевала серебро Игр-2012, уступив Уильямс в финале.

В данный момент Уильямс занимает 16-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, Шарапова — 29-е.

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