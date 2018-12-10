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16:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Шарапова рассказала о причинах переезда в США

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, как было принято решение о её переезде в США.

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Источник: Reuters

«Когда я была ребёнком, теннис не был так популярен в России. Другие виды спорта интересовали людей больше. Нам было сложно добираться до спортивных залов и других объектов. Конечно, с тех пор многое изменилось. Россия подарила миру немало великолепных игроков. Многие девочки и мальчики начали хотеть заниматься теннисом, и сейчас у них больше возможностей. Инфраструктура стала лучше, но всё равно она пока не так хороша, как могла бы быть. То же можно сказать о тренерах. Думаю, по этим причинам мы и решили переехать в США.

США — огромная страна, где смешаны невероятные культуры. Многие великие спортсмены родом из этой страны, и не только теннисисты.

Мне очень повезло, потому что родители вели меня за собой. Они вдохновляли меня и жертвовали многим, чтобы я добилась успеха в карьере. Я хочу их поблагодарить. Когда ты ещё ребёнок, твоя жизнь в их руках, начиная от поездки на тренировку и заканчивая словами поддержки в твои плохие дни.

Раньше в России больше внимания уделяли олимпийским видам спорта, хоккею, а ещё раньше популярна была гимнастика. Теперь же теннис стал одним из самых популярных видов спорта в стране, — цитирует Шарапову Tennis World USA.

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