Шарапова рассказала о причинах переезда в США

«Когда я была ребёнком, теннис не был так популярен в России. Другие виды спорта интересовали людей больше. Нам было сложно добираться до спортивных залов и других объектов. Конечно, с тех пор многое изменилось. Россия подарила миру немало великолепных игроков. Многие девочки и мальчики начали хотеть заниматься теннисом, и сейчас у них больше возможностей. Инфраструктура стала лучше, но всё равно она пока не так хороша, как могла бы быть. То же можно сказать о тренерах. Думаю, по этим причинам мы и решили переехать в США.