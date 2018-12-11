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12:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведев вышел в полуфинал выставочного турнира во Франции

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал выставочного турнира Open de Caen, который проходит во Франции.

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Источник: РИА "Новости"

В четвертьфинале уроженец Москвы в двух партиях обыграл представителя Франции Грегуара Баррера со счётом 7:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 57 минут.

Даниил 16 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований Медведев поспорит с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Победительницей женских соревнований стала украинская теннисистка Элина Свитолина. В финале она в трёх сетах обыграла Александру Саснович из Беларуси со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

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