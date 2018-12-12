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18:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Шарапова: Победа на Уимблдоне в 17 лет стала самым большим сюрпризом в карьере

Экс первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова рассказала о самом неожиданном повороте, который случался в её карьере.

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«Самым большим сюрпризом в моей карьере стала победа на Уимблдоне в 17-летнем возрасте. Вы даже не представляете, насколько ценен такой успех в столь юном возрасте.

Я была очень молода и абсолютно не чувствовала, что готова к такой победе, — заявила Шарапова в интервью Entrepreneur.

В 2018 году Шарапова сыграла 31 матч, из которых сумела выиграть в 20. В её активе нет ни одного выигранного турнира. В мировом рейтинге WTA от 10 декабря уроженка Нягани занимает 29-е место. Ранее стало известно, что Мария выступит на Открытом чемпионате Австралии.

Мария Шарапова стала самым популярным российским спортсменом 2018 года
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