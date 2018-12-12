Шарапова: Победа на Уимблдоне в 17 лет стала самым большим сюрпризом в карьере

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«Самым большим сюрпризом в моей карьере стала победа на Уимблдоне в 17-летнем возрасте. Вы даже не представляете, насколько ценен такой успех в столь юном возрасте.

Я была очень молода и абсолютно не чувствовала, что готова к такой победе, — заявила Шарапова в интервью Entrepreneur.