Текущие события
Хоккей. Европа
20:00
Россия
Швеция
Хоккей. Европа
20:00
Финляндия
Чехия
Футбол. Еврокубки
20:55
Вильярреал
Спартак
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:55
Марсель
Аполлон
Футбол. Еврокубки
20:55
Лацио
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:55
Бешикташ
Мальме
Футбол. Еврокубки
20:55
Генк
Сарпсборг 08
Футбол. Еврокубки
20:55
Севилья
Краснодар
Футбол. Еврокубки
20:55
Акхисар БС
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
20:55
Ренн
Астана
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо К
Яблонец
Футбол. Еврокубки
20:55
ПАОК
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
20:55
Види
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
АЕК Л
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
Цюрих
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Русенборг
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Бордо
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Спартак Тр
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Ворскла
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Дюделанж
Бетис
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Милан
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс6
Даллас Старз3
Хоккей. НХЛ
14.12
Баффало Сэйбрз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
14.12
Коламбус Блю Джэкетс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
14.12
Монреаль Канадиенс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
14.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
14.12
Нэшвилл Предаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
14.12
Миннесота Уайлд
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
14.12
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари ФлэймзОТ6
Филадельфия Флайерз5
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс6
Питтсбург Пингвинз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс2
Вегас Голден Найтс3
Все события
Фоторепортажи
14«Ривер Плейт» стал обладателем Кубка Либертадорес
12«Динамо» попрощалось с Химками крупной победой
15:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Федерер: Счастлив и горд, что смог совместить успешную карьеру и отцовство

Швейцарец Роджер Федерер порассуждал на тему совмещения профессиональных выступлений и отцовства.

Наверх
Источник: Reuters

«Честно говоря, я никогда не сомневался в том, что продолжу выигрывать турниры “Большого шлема” после того, как стал отцом. Журналисты говорили мне, что это будет сложно, что многие борются с этим. В этом плане особенной стала моя победа в Цинциннати над Новаком Джоковичем, когда моим дочерям было две или три недели. Я счастлив и горд, что смог совместить успешную карьеру и отцовство», — цитирует Федерера Tennis World USA.

37-летний Федерер — победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре. В его активе 99 выигранных турниров и рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга ATP (237 недель).

 Трагическая смерть русской чемпионки шокировала соцсети!
Как российскую фигуристку засудили в Японии!
«Переливали кровь»: Родченков сдал Шипулина полиции
«Вильярреал» плохо играет дома. «Спартаку» надо побеждать
«ЦСКА срочно нужна смена логотипа». Реакция соцсетей на победу
Российский биатлон отреагировал на обвинения австрийской полиции
Фавориты ЛЧ по итогам группового этапа продолжили путь в турнире
Женский спринт на этапе КМ по биатлону в Австрии (трансляция)
Шипулин разозлился и заговорил об «охоте на ведьм» в биатлоне
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь