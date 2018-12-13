Федерер: Счастлив и горд, что смог совместить успешную карьеру и отцовство

«Честно говоря, я никогда не сомневался в том, что продолжу выигрывать турниры “Большого шлема” после того, как стал отцом. Журналисты говорили мне, что это будет сложно, что многие борются с этим. В этом плане особенной стала моя победа в Цинциннати над Новаком Джоковичем, когда моим дочерям было две или три недели. Я счастлив и горд, что смог совместить успешную карьеру и отцовство», — цитирует Федерера Tennis World USA.