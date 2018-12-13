Джокович и Халеп — лучшие теннисисты года по версии ITF

«Для меня большая честь снова стать лучшим теннисистом по версии ITF. Я особенно горжусь этим достижением после всего, что пережил в этом году. Тем не менее, часть меня всегда верила в то, что я смогу вернуться на вершину. Очень приятно присоединиться к Питу Сампарасу, который так же выиграл эту награду шесть раз», — приводит слова Мугурусы пресс-служба ITF.