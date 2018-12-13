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18:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Джокович и Халеп — лучшие теннисисты года по версии ITF

Сербский теннисист Новак Джокович и румынка Симона Халеп признаны лучшими игроками мира (чемпионами мира) по итогам 2018 года по версии Международной федерации тенниса (ITF).

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Источник: Reuters

Джокович, вернувшийся на вершину мужского теннисного рейтинга, удостоился этого звания в шестой раз в карьере, Халеп — впервые.

«Для меня большая честь снова стать лучшим теннисистом по версии ITF. Я особенно горжусь этим достижением после всего, что пережил в этом году. Тем не менее, часть меня всегда верила в то, что я смогу вернуться на вершину. Очень приятно присоединиться к Питу Сампарасу, который так же выиграл эту награду шесть раз», — приводит слова Мугурусы пресс-служба ITF.

Свои награды Джокович и Халеп получат 4 июня в Париже во время Открытого чемпионата Франции.

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