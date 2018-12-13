Надаль примет участие в Кубке Лэйвера в 2019 году

Надаль сыграет за сборную Европы во время третьего розыгрыша турнира, который состоится в Женеве (Швейцария). В состав команды войдут ведущие европейские игроки, включая Роджера Федерера.

«Для капитана команды нет большей радости, чем включение в состав и Федерера, и Надаля. Уверен, что нахождение Рафы и Роджера в одной команде сделает турнир ещё более интересным. И, конечно, я рассчитываю, что сборная Европы с таким составом выиграет турнир в третий раз подряд», — цитирует капитана команды Европы Бьорна Борга пресс-служба турнира.