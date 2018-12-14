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14:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Радваньска исключила вариант с возобновлением карьеры

Польская теннисистка Агнешка Радваньска прокомментировала возможное возобновление профессиональной карьеры.

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Источник: Reuters

«Жизнь научила меня никогда не говорить никогда, но в плане профессиональных выступлений для меня это конец. Я наткнулась на преграду, которую не могу преодолеть. Мне нужен минимум год, а то и два, чтобы отдохнуть и полностью восстановиться.

Женский теннис кардинально изменился. Интенсивность во всех аспектах игры невозможно сопоставить с той, что была 10−12 лет назад. Теперь даже на самых маленьких турнирах мне приходилось выкладываться на 100%. Лёгкие игры в первых раундах закончились", — цитирует Радваньску Onet.

Напомним, 29-летняя спортсменка объявила о завершении профессиональных выступлений менее месяца назад. Причиной такого решения Агнешка назвала проблемы со здоровьем.

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