Радваньска исключила вариант с возобновлением карьеры

«Жизнь научила меня никогда не говорить никогда, но в плане профессиональных выступлений для меня это конец. Я наткнулась на преграду, которую не могу преодолеть. Мне нужен минимум год, а то и два, чтобы отдохнуть и полностью восстановиться.