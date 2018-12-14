Арина Соболенко и Илья Ивашко признаны теннисистами года в Беларуси

Арина Соболенко в 2018-м добилась ощутимого прогресса, победив на двух турнирах серии WTA, и вошла в топ-20 лучших игроков мира. Илья Ивашко занимает наиболее высокое, 92-е, место в одиночном разряде рейтинга ATP среди белорусов.

Во Дворце тенниса, которому исполнилось 40 лет с момента ввода в строй, сегодня состоялось также открытие Музея истории этого вида спорта в Беларуси. «Теперь каждый наш игрок сможет оставить здесь свои трофеи и награды, показать их юным теннисистам, которые будут видеть, к чему стоит стремиться в развитии своей карьеры», — отметила пресс-секретарь БТФ Екатерина Лисица.