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19:43 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко и Илья Ивашко признаны теннисистами года в Беларуси

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арина Соболенко и Илья Ивашко названы теннисистами 2018 года в Беларуси во время торжественной церемонии подведения итогов сезона национальной теннисной федерацией, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Арина Соболенко в 2018-м добилась ощутимого прогресса, победив на двух турнирах серии WTA, и вошла в топ-20 лучших игроков мира. Илья Ивашко занимает наиболее высокое, 92-е, место в одиночном разряде рейтинга ATP среди белорусов.

Лучшими юниорами признаны Александр Згировский и Юлия Готовко. Также определены победители в номинациях «Прорыв года» — Александра Саснович, «Олимпийские надежды» — Мартин Борисюк, Александра Азарко, Тихон Федоров, Анна Титовец, Даниил Рыжанков; «Капитан года» — Татьяна Пучек; «Характер года» — Вера Лапко, «Игрок парного разряда» — Лидия Морозова, «Результат года» — чемпионки Европы в парном разряде Яна Колодынска и Виктория Канапацкая, «Команда года» — Юлия Готовко, Шалимар Тальби, Алеся Якубович, «Капитан команды» — Игорь Ибришбегович.

Во Дворце тенниса, которому исполнилось 40 лет с момента ввода в строй, сегодня состоялось также открытие Музея истории этого вида спорта в Беларуси. «Теперь каждый наш игрок сможет оставить здесь свои трофеи и награды, показать их юным теннисистам, которые будут видеть, к чему стоит стремиться в развитии своей карьеры», — отметила пресс-секретарь БТФ Екатерина Лисица.

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