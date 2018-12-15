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15 декабря, источник: Чемпионат.com

Азаренко: Этот год был невероятно трудным для меня

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко перед стартом нового сезона, который она начнёт на турнире ASB Classic в Окленде (Новая Зеландия), подвела итоги своего выступления в сезоне-2018.

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Источник: Reuters

«Этот год был невероятно трудным для меня. Мне приходилось выступать без предсезонной подготовки, не выйдя на необходимый уровень, на котором я хочу играть. У меня всегда очень высокие стандарты, поэтому я потратила много времени на то, чтобы подготовиться как можно лучше к следующему сезону.

Несмотря на всё, что было в 2018-м, я стараюсь находить и положительные моменты. Сложно оценить всё, что произошло", — приводит слова Азаренко Sunday News.

Турнир ASB Classic стартует 31 декабря.

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