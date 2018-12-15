Азаренко: Этот год был невероятно трудным для меня

«Этот год был невероятно трудным для меня. Мне приходилось выступать без предсезонной подготовки, не выйдя на необходимый уровень, на котором я хочу играть. У меня всегда очень высокие стандарты, поэтому я потратила много времени на то, чтобы подготовиться как можно лучше к следующему сезону.