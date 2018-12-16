Два казахстанских теннисиста вышли в четвертый круг престижного турнира в США

В третьем круге турнира Жанель победила Скарлет Николсон из Канады. Итог — 6:4,6:1. В следующем раунде турнира казахстанка сыграет с Хауи Киношитой из Японии.

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Рахматуллаев в матче третьего круга переиграл американца Максвела Экстеда со счетом 6:4,7:6 (1). Следующим соперником юного теннисиста станет Руди Кван из США.

Orange Bowl International Tennis Championships — детский и юношеский теннисный турнир категории А, проводимый ежегодно в декабре во Флориде (США), на кортах с грунтовым или твердым покрытием.