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11:54 (мск), источник: Vesti.kz

Два казахстанских теннисиста вышли в четвертый круг престижного турнира в США

Юные казахстанские теннисисты Жанель Оспанова и Даниал Рахматуллаев пробились в четвертый круг престижного турнира Orange Bowl, который в эти дни проходит в США, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

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В третьем круге турнира Жанель победила Скарлет Николсон из Канады. Итог — 6:4,6:1. В следующем раунде турнира казахстанка сыграет с Хауи Киношитой из Японии.

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Рахматуллаев в матче третьего круга переиграл американца Максвела Экстеда со счетом 6:4,7:6 (1). Следующим соперником юного теннисиста станет Руди Кван из США.

Orange Bowl International Tennis Championships — детский и юношеский теннисный турнир категории А, проводимый ежегодно в декабре во Флориде (США), на кортах с грунтовым или твердым покрытием.

Начиная с 1947 года, этот турнир собирает на своих кортах самых перспективных юных теннисистов, которые соревнуются в четырех возрастных категориях — до 12, до 14, до 16 и до 18 лет.

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