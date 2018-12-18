Серену Уильямс снова дискриминируют. Она считает, что допинг-офицеры слишком часто ее проверяют

Одна из лучших теннисисток в истории Серена Уильямс известна не только кучей завоеванных титулов, но и любовью к скандалам. Американке постоянно кажется, что ее дискриминируют, причем как на корте, так и вне его. Для рассказа обо всех терках Серены потребуется ни один час, так что сегодня мы остановимся только на самом свежем примере. Хотя, справедливости ради, он не так уж и нов, тема с частыми допинг-контролями теннисистки тянется уже давно. Но сегодня появился новый комментарий: Уильямс считает, что ее слишком часто проверяют на допинг.
— Иногда офицеры приходят ко мне домой в пять утра, чтобы взять у меня какие-то анализы. Никогда не знаю, когда и где мне придется их сдавать. Думаю, что меня слишком часто проверяют на наличие запрещенных веществ. Не знаю, как у других, но мне это не нравится. Доставляет определенный дискомфорт.
Маленькое отступление
Почти каждый профессиональный спортсмен проходит допинг-контроль более десятка раз в год. Офицеры Всемирной антидопинговой организации имеют право попросить сдать анализы в любой момент. Прохождение допинг-теста на дому — довольно стандартная процедура. По правилам WADA, в системе данных антидопинговой организации под названием АДАМС спортсмены ежедневно сами указывают один час в течение суток, когда инспектор допинг-контроля сможет его протестировать. Этот час указывается в промежутке с 5 до 23 часов. Информациядолжна быть максимально подробной. Спортсмен должен указывать название населенного пункта, улицы, номер дома и даже код двери подъезда — все, чтобы его смогли отыскать.
Большинство спортсменов ставят это время на утро, ведь неизвестно, где ты будешь в течение дня. А утром ты гарантированно будешь либо дома, либо в отеле. Частота посещений допинг-офицеров никогда неизвестна.
Претензии Серены
Весной этого года Уильямс-младшая только возвращалась в элиту мирового тенниса и занимала скромную 454-ю строчку в рейтинге WTA. В конце мая к Серене пришли допинг-офицеры. Оказалось, что второй раз за неделю.
— И снова допинг-офицеры здесь. Второй раз за неделю. Горжусь тем, что помогаю делать спорт чище. Даже если они проверяют 454-ю ракетку мира. Дважды в неделю.
В какой-то момент Серену это достало и в один из июньских дней спортсменка просто отказалась сдавать анализы. Изначально Уильямс не застали дома, поэтому офицер дождался возвращения теннисистки. Но когда Серена приехала, она решила не спокойно сдать кровь, а позвонила президенту WTA Стиву Саймону и высказала все, что думает по поводу ситуации: якобы поведение офицера было предвзятым и агрессивным, да и вообще все это похоже на дискриминацию.
Забавно, что 7 лет назад Серена уже попадала в похожую ситуацию: тогда она приняла допинг-офицера за грабителя, не пустила в дом и вызвала полицию. О сдаче теста не могло быть и речи, хотя все уладили на месте.
Где-то через месяц к спортсменке вновь пришли. Тест американка сдала, но вновь затронула тему дискриминации.
— И вновь настало время, когда «случайно» проверяют на допинг и объектом является только Серена. Доказано, что из всех теннисисток меня проверяют на допинг чаще всего. Дискриминация? Думаю, да. По крайней мере я поддерживаю чистый спорт. Но я готова делать все, чтобы он так и оставался чистым, так что продолжайте. Я очень рада.
Наверное, все-таки не очень рада. Иначе бы сегодня Уильямс не говорила о том, что частые допинг-проверки ей не нравятся и вызывают дискомфорт.
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Пресс-секретарь теннисистки Лора Вагнер еще летом высказалась в защиту своего босса, говоря о всегда чистых пробах, но слишком частых проверках.
— За более чем 23 года профессиональной карьеры Серена ни разу не сдала положительного допинг-тесте. Ее проверяли в несколько раз чаще, чем других, на протяжении всего времени и она смиренно выполняла все требования USADA. Хотя она и продолжает подчиняться политике организации, нет абсолютно никаких оснований для таких целенаправленных проверок.
Но, наверное, все-таки основания есть. И имя им — терапевтические исключения. Уже несколько лет Серена и ее сестра Винус имеют право безнаказанно использовать оксикодон и гидроморфон (сильные антибиотики, WADA обозначает их как наркотики), а также преднизон, преднизолон и метилпреднизолон (противовоспалительные препараты, запрещенные к использованию во время соревнований). Сумасшедшие результаты Серены давно уже вызывают не только восхищение, но и удивление с подозрением. Именно поэтому, к примеру, Уильямс-младшую тестируют в несколько раз чаще, чем ее старшую сестру.
Во времена жесткой войны с допингом никому нельзя верить. Не только же россиян постоянно тестировать.