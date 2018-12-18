Суд США лишил Азаренко права опеки над сыном
Апелляционный суд в США отменил решение об опеке над сыном белорусской теннисистки Виктории Азаренко, информирует Metropolitan
Апелляционный суд в США отменил решение об опеке над сыном белорусской теннисистки Виктории Азаренко, информирует Metropolitan
В июле 2017 года 28-летняя Азаренко рассталась с отцом ребенка Билли Маккегом.
В январе 2018 года Верховный суд
Однако Билли Маккиг обратился с апелляцией в суд Калифорнии, который выяснил, что отец ребенка не был должным образом уведомлен о заседании суда в Минске. Уведомления направлялись на его минский адрес, но Маккига не было в Белоруссии.
Отсутствие отца на суде в Минск является нарушением Единого Закона о юрисдикции и защите прав опеки над детьми. Поэтому дело об опеке будет снова рассматривать суд.