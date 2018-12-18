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18:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Суд США лишил Азаренко права опеки над сыном

Апелляционный суд в США отменил решение об опеке над сыном белорусской теннисистки Виктории Азаренко, информирует Metropolitan News-Enterprise. Вопрос опеки над Лео-Александром теперь будет решать американский суд.

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Источник: Reuters

В июле 2017 года 28-летняя Азаренко рассталась с отцом ребенка Билли Маккегом. Из-за судебных разбирательств по вопросу опеки над сыном, которая началась в октябре того же года, теннисистка пропустила множество крупных турниров.

В январе 2018 года Верховный суд Лос-Анджелеса признал решение белорусского суда о том, что основным опекуном мальчика является Азаренко, и он может проживать в Минске.

Однако Билли Маккиг обратился с апелляцией в суд Калифорнии, который выяснил, что отец ребенка не был должным образом уведомлен о заседании суда в Минске. Уведомления направлялись на его минский адрес, но Маккига не было в Белоруссии.

Отсутствие отца на суде в Минск является нарушением Единого Закона о юрисдикции и защите прав опеки над детьми. Поэтому дело об опеке будет снова рассматривать суд.

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