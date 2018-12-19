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18:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Герасимов: В конце 2017 года мне вырезали межпозвоночную грыжу

Теннисист из Беларуси Егор Герасимов рассказал о своих проблемах со здоровьем, которые его преследуют на протяжении последних нескольких лет.

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Источник: РИА "Новости"

«В конце 2017 я перенёс вторую операцию за два года. Первая не помогла. Было всё то же самое и мне вырезали межпозвоночную грыжу. С такой травмой нужно постоянно работать с физиотерапевтом, массажистом, врачами в этой области, тренером по фитнесу.

У нас в стране, к сожалению, нет специалистов, специализирующихся конкретно на реабилитации спортсменов после такого рода операций. Да, есть базовые рекомендации для всех пациентов. Для повседневной жизни, думаю, этого хватает. Мне же нужно было продолжать играть, выполнять те же движения, которые вызывали боль. Для того чтобы её не было, нужно постоянно поддерживать тело упражнениями, растяжками и так далее.

Я не сразу согласился на вторую операцию и почти три месяца пытался лечиться без вмешательства. Делал иглоукалывания. Вообще, разные методики попробовал, но ничего не помогало. Возможно, нужно было сделать перерыв в тренировках. Говорят, иногда помогает и грыжа сама может рассасываться, — цитирует Герасимова официальный сайт Белорусской федерации тенниса, — цитирует Герасимова сайт Белорусской теннисной федерации.

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