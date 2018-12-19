Герасимов: В конце 2017 года мне вырезали межпозвоночную грыжу

Источник: РИА "Новости"

«В конце 2017 я перенёс вторую операцию за два года. Первая не помогла. Было всё то же самое и мне вырезали межпозвоночную грыжу. С такой травмой нужно постоянно работать с физиотерапевтом, массажистом, врачами в этой области, тренером по фитнесу.

У нас в стране, к сожалению, нет специалистов, специализирующихся конкретно на реабилитации спортсменов после такого рода операций. Да, есть базовые рекомендации для всех пациентов. Для повседневной жизни, думаю, этого хватает. Мне же нужно было продолжать играть, выполнять те же движения, которые вызывали боль. Для того чтобы её не было, нужно постоянно поддерживать тело упражнениями, растяжками и так далее.