Азаренко: Одна из целей — выиграть Australian Open

Источник: Reuters

«Смогу ли я вновь выиграть Australian Open? Не знаю, случится ли это через несколько недель. Но, конечно, победа на этом турнире является моей целью.

Сейчас своей главной целью считаю быть хорошей мамой. Профессиональный теннис — моя работа, которой я уделяю большое внимание. Но я также училась сочетать все интересы, училась управлять временем, чтобы чаще бывать с сыном. Думаю, что всё сложилось удачно. Рада, как сложился этот год для меня, сейчас я чувствую себя более подготовленной.

С нетерпением жду начало Australian Open, я предельно мотивирована. Лео (сын Азаренко. — Прим. «Чемпионата») — отличный путешественник. Ему нравится путешествовать, уверена, что он получит удовольствие от поездки в Австралию. Планирую сводить его в музей.