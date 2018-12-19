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22:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Десять россиянок сыграют в квалификации Australian Open — 2019

Организаторы Открытого чемпионата Австралии — турнира «Большого шлема» по теннису — опубликовали список участниц квалификационного турнира.

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Источник: AFP 2018

В число участниц попали десять представительниц России: Вера Звонарёва, Софья Жук, Виталия Дьяченко, Вероника Кудерметова, Наталья Вихлянцева, Ирина Хромачева, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Валентина Ивахненко и Ольга Дорошина.

За попадание в основную сетку турнира поборются 119 теннисисток.

Australian Open стартует 14 января 2019 года. Действующей победительницей турнира является датчанка Каролина Возняцки. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла румынку Симону Халеп (7:6, 3:6, 6:4). Открытый чемпионат Австралии — первый турнир «Большого шлема» в году.

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