Десять россиянок сыграют в квалификации Australian Open — 2019

В число участниц попали десять представительниц России: Вера Звонарёва, Софья Жук, Виталия Дьяченко, Вероника Кудерметова, Наталья Вихлянцева, Ирина Хромачева, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Валентина Ивахненко и Ольга Дорошина.

За попадание в основную сетку турнира поборются 119 теннисисток.

Australian Open стартует 14 января 2019 года. Действующей победительницей турнира является датчанка Каролина Возняцки. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла румынку Симону Халеп (7:6, 3:6, 6:4). Открытый чемпионат Австралии — первый турнир «Большого шлема» в году.