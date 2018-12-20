Турсунов: Соболенко с виду грозная, а в душе — шушпанчик

Источник: РИА "Новости"

Турсунов признал, что 20-летней теннисистке бывает сложно сдерживать эмоции.

«У нас есть какие-то свои разборки, но в целом у меня нет ни малейшего желания её никак оскорбить, обидеть или навредить ей. Может быть, это надо повторять, но я ей один раз сказал: вот всё, что я о тебе думаю, и давай, пожалуйста, не будем задаваться вопросом, что я имею в виду, хочу ли я тебя оскорбить. Если я тебя как-то обидел, то у меня не было такой цели. Может, попытался пошутить или просто невпопад сказал.

Читайте также Арина Соболенко и Илья Ивашко признаны теннисистами года в Беларуси

Конечно, обидеться можно на что угодно, главное — желание. Особенно если для тебя это способ манипуляции. Но поскольку она хочет добиться результата, она ставит это выше эмоций. Всякое бывает, конечно, но в целом разборки очень быстро заканчиваются.

Вообще без косяков не бывает, она может что-то сделать, что мне не нравится. И я не буду сразу объяснять ей, в чём проблема. Очень хочется подождать, чтобы она сама осмыслила, проанализировала, сделала выводы. Но это больше не о личном общении, а о профессиональных перспективах.

Это она с виду такая грозная, но в душе — шушпанчик. На корте этого не видно, там видно только, что она бросила бутылку, и складывается мнение, что она безбашенная, готова людей четвертовать. Потом, когда она уже более спокойная, сидишь объясняешь: ну да, ты психанула, молодец. Теперь все, кто это видел, говорят, что Арина — псих. Тебе это приятно, хочется создавать такое впечатление.