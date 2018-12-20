Турсунов: Соболенко с виду грозная, а в душе — шушпанчик
Дмитрий Турсунов, тренер белорусской теннисистки Арины Соболенко, рассказал о совместной работе с подопечной.
Дмитрий Турсунов, тренер белорусской теннисистки Арины Соболенко, рассказал о совместной работе с подопечной.
Турсунов признал, что 20-летней теннисистке бывает сложно сдерживать эмоции.
«У нас есть
Конечно, обидеться можно на что угодно, главное — желание. Особенно если для тебя это способ манипуляции. Но поскольку она хочет добиться результата, она ставит это выше эмоций. Всякое бывает, конечно, но в целом разборки очень быстро заканчиваются.
Вообще без косяков не бывает, она может
Это она с виду такая грозная, но в душе — шушпанчик. На корте этого не видно, там видно только, что она бросила бутылку, и складывается мнение, что она безбашенная, готова людей четвертовать. Потом, когда она уже более спокойная, сидишь объясняешь: ну да, ты психанула, молодец. Теперь все, кто это видел, говорят, что Арина — псих. Тебе это приятно, хочется создавать такое впечатление.
От простого, еще молодого человека ждут идеального поведения. Шаг вправо, шаг влево — соцсетевой расстрел. Согласен, что