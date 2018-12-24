Федерер планирует сыграть на грунтовых турнирах в 2019 году
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер планирует выступить на грунтовых турнирах 2019 году, сообщает Daily Express.
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер планирует выступить на грунтовых турнирах 2019 году, сообщает Daily Express.
Третья ракетка мира последние три сезона на грунте не играл.
Швейцарский теннисист, вероятно, сыграет на турнире в Риме и/или в Барселоне в рамках подготовки к Открытому чемпионату Франции. Сообщается, что участие Федерера в соревнованиях зависит от его самочувствия после серии турниров категории «Мастерс» в
«Не удивлюсь, если Федерер сыграет на “Ролан Гаррос”. Он любит Париж и не играл там последние пару лет. Не вижу причин, по которым он сыграет плохо, но здесь возникает вопрос о его графике. Откуда появится время для отдыха?», — сказал бывший тренер Федерера Пол Аннакон.