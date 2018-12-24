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15:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Федерер планирует сыграть на грунтовых турнирах в 2019 году

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер планирует выступить на грунтовых турнирах 2019 году, сообщает Daily Express.

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Источник: AP 2018

Третья ракетка мира последние три сезона на грунте не играл.

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Швейцарский теннисист, вероятно, сыграет на турнире в Риме и/или в Барселоне в рамках подготовки к Открытому чемпионату Франции. Сообщается, что участие Федерера в соревнованиях зависит от его самочувствия после серии турниров категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами.

«Не удивлюсь, если Федерер сыграет на “Ролан Гаррос”. Он любит Париж и не играл там последние пару лет. Не вижу причин, по которым он сыграет плохо, но здесь возникает вопрос о его графике. Откуда появится время для отдыха?», — сказал бывший тренер Федерера Пол Аннакон.

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