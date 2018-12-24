Арина Соболенко занимает 13-е место в рейтинге WTA

Источник: Reuters

В этом году 20-летняя Арина Соболенко впервые выиграла два турнира под эгидой WTA и вплотную приблизилась к топ-10 мирового рейтинга.

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В активе нынешней первой ракетки Беларуси 3145 очков. В первую сотню рейтинга WTA сегодня входят еще 3 белорусские теннисистки: 30-е место занимает Александра Саснович (1570 очков), на 51-й позиции Виктория Азаренко (1051), на 65-й строке Вера Лапко (896).