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18:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Джокович — второй в списке лучших спортсменов Балкан в 2018 году, Халеп — третья

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович занял второе место в голосовании, в котором определялся лучший спортсмен Балканского полуострова в 2018 году.

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Источник: Reuters

Джокович в голосовании уступил лишь полузащитнику «Реала» и сборной Хорватии по футболу Луке Модричу, который также был признан лучшим футболистом Европы. Третье место в голосовании заняла первая ракетка мира румынка Симона Халеп.

Организатором голосования выступило Новостное агентство Болгарии (BTA). В голосовании принимали участие представители новостных агентств Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Греции, Македонии, Черногории, Румынии, Сербии и Турции.

В 2018 году Джокович вернулся на корт после травмы. Он выиграл Уимблдон и US Open, став 14-кратным победителем турниров «Большого шлема». Халеп в 2018 году впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». Она стала победительницей «Ролан Гаррос».

Источник: AP News

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