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18:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Надаль: Тяжело возвращаться после травмы, но позитивное мышление помогает

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от возвращения на корт после травмы, которую он получил во время US Open.

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Источник: Reuters

Надаль начнёт новый сезон с участия в выставочном турнире в Абу-Даби. В полуфинале он встретится с Кевином Андерсоном, представляющим ЮАР.

«Да, конечно, после травм тяжело возвращаться, ты устаёшь от боли. Но затем ты возвращаешься домой, всё приходит в норму, позитивный настрой перевешивает негатив. И на следующее утро просыпаешься с желанием продолжать играть, страстью, чтобы стать лучше, продолжать работать над собой. Именно так возвращаешься после травм. Надеюсь, что ситуация повторится и в этот раз, я сумею вернуться на свой уровень, несмотря на все сложности. С нетерпением жду возвращения на корт. Я доволен своим прогрессом. Конечно, до поездки на официальные соревнования мне ещё нужно прибавить. Но я знаю, что участие в турнире в Абу-Даби поможет мне сделать важный шаг на пути к возвращению», — приводит Sport360.

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