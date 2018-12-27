Хачанов победил Тима и вышел в полуфинал теннисного турнира в Абу-Даби

Источник: РИА "Новости"

В четвертьфинале 22-летний россиянин победил восьмую ракетку мира Доминика Тима из Австрии со счетом 6:7, 6:3. Матч продолжался 1 час 20 минут.

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В полуфинальной встрече 28 декабря Хачанову будет противостоять первая ракетка мира серб Новак Джокович, который сыграет свой первый матч на турнире.

Хачанов стал третьим россиянином, получившим приглашение выступить на соревнованиях в Абу-Даби. Ранее здесь играли Николай Давыденко (2009, 2010) и Андрей Рублев (2018), но россияне ни разу не выходили в финал, в 2009-м Давыденко сумел выйти в полуфинал, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.