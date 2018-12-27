Хачанов победил Тима и вышел в полуфинал теннисного турнира в Абу-Даби
ТАСС, 27 декабря. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал мирового теннисного чемпионата — выставочного турнира в
ТАСС, 27 декабря. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал мирового теннисного чемпионата — выставочного турнира в
В четвертьфинале 22-летний россиянин победил восьмую ракетку мира Доминика Тима из Австрии со счетом 6:7, 6:3. Матч продолжался 1 час 20 минут.
В полуфинальной встрече 28 декабря Хачанову будет противостоять первая ракетка мира серб Новак Джокович, который сыграет свой первый матч на турнире.
Хачанов стал третьим россиянином, получившим приглашение выступить на соревнованиях в
Мировой теннисный чемпионат в