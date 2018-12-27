Винус Уильямс победила Серену Уильямс на выставочном турнире в ОАЭ

Серена Уильямс не участвовала в официальных матчах более трех месяцев после того, как в сентябре уступила японке Наоми Осаке в финале Открытого чемпионата США. Американка заявлена на Открытый чемпионат Австралии, который пройдет в Мельбурне 14—27 января .