Винус Уильямс победила Серену Уильямс на выставочном турнире в ОАЭ
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Американская теннисистка Винус Уильямс обыграла младшую сестру Серену в матче выставочного турнира, который проходит в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Американская теннисистка Винус Уильямс обыграла младшую сестру Серену в матче выставочного турнира, который проходит в
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 10:8 в пользу
Серена Уильямс не участвовала в официальных матчах более трех месяцев после того, как в сентябре уступила японке Наоми Осаке в финале Открытого чемпионата США. Американка заявлена на Открытый чемпионат Австралии, который пройдет в Мельбурне