Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:59
Россия U20
Дания U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.12
Словакия U20
Швеция U20
Хоккей. НХЛ
28.12
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
28.12
Питтсбург Пингвинз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
28.12
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
28.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
28.12
Сент-Луис Блюз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
28.12
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
28.12
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.12
Швейцария U20
Канада U20
Хоккей. НХЛ
28.12
Чикаго Блэкхокс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
28.12
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
28.12
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
28.12
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
28.12
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.12
Финляндия U20
Казахстан U20
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал4
Витязь2
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур0
СКА2
Все события
Фоторепортажи
13Артем Дзюба в роли Петра Первого
9Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО. Фото с места событий
21:21 (мск), источник: Р-Спорт

Винус Уильямс победила Серену Уильямс на выставочном турнире в ОАЭ

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Американская теннисистка Винус Уильямс обыграла младшую сестру Серену в матче выставочного турнира, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Наверх
Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 10:8 в пользу Уильямс-старшей, победившей на супер тай-брейке.

Серена Уильямс не участвовала в официальных матчах более трех месяцев после того, как в сентябре уступила японке Наоми Осаке в финале Открытого чемпионата США. Американка заявлена на Открытый чемпионат Австралии, который пройдет в Мельбурне 14—27 января.

 Испанский тренер рассказал о пьянстве российских футболистов
Медведева рассказала, что ее бесит в мужчинах
От Медведевой до Смолова: самые ужасные провалы года
«Интер» наказан двумя матчами без зрителей из-за болельщиков
Шипулин последнюю гонку в карьере пробежит при аншлаге
Овечкин — капитан Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ
Олимпиада, 1/4 финала ЧМ и другое: главные события 2018 года
Букмекеры прогнозируют победу России над Данией в матче МЧМ
СМИ: ФИФА введет новые правила допинг-контроля игроков
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь