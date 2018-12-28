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18:17 (мск), источник: ТАСС

Шарапова вошла в список кандидатов в сборную России по теннису на 2019 год

ТАСС, 28 декабря. Теннисистка Мария Шарапова вошла в список кандидатов в женскую сборную России на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

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Источник: Reuters

Помимо 31-летней спортсменки в число кандидаток также вошли Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Елена Веснина, Наталья Вихлянцева, Маргарита Гаспарян, Ирина Глимакова, Виталия Дьяченко, Софья Жук, Вера Звонарева, Анна Калинская, Екатерина Каменецкая, Дарья Касаткина, Екатерина Киргизова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова, Полина Монова, Людмила Никоян, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Евгения Родина, Ирина Хромачева, Юлия Чубарова и Дарья Чуракова.

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Шарапова является победительницей 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) и пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема (дважды — Открытого чемпионата Франции и по разу — Открытых чемпионатов США, Австралии и Уимблдонского турнира). Российская теннисистка занимает 29-е место в рейтинге WTA.

В 2018 году Шарапова приняла участие в 11 турнирах, в том числе в четырех турнирах серии Большого шлема. Лучшим результатом россиянки в текущем сезоне стал выход в полуфинал турниров в Шеньчжене и Риме. На Открытом чемпионате Австралии спортсменка дошла до третьего круга, на Открытом чемпионате Франции — до четвертьфинала, на Уимблдоне Шарапова вылетела в первом круге, на Открытом чемпионате США, который стал для нее последним турниром в 2018 году, — в четвертом раунде.

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