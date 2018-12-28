Шарапова вошла в список кандидатов в сборную России по теннису на 2019 год

В 2018 году Шарапова приняла участие в 11 турнирах, в том числе в четырех турнирах серии Большого шлема. Лучшим результатом россиянки в текущем сезоне стал выход в полуфинал турниров в Шеньчжене и Риме. На Открытом чемпионате Австралии спортсменка дошла до третьего круга, на Открытом чемпионате Франции — до четвертьфинала, на Уимблдоне Шарапова вылетела в первом круге, на Открытом чемпионате США, который стал для нее последним турниром в 2018 году, — в четвертом раунде.