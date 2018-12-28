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20:37 (мск), источник: ТАСС

Хачанов проиграл Джоковичу в полуфинале теннисного турнира в Абу-Даби

ТАСС, 28 декабря. Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в финал мирового теннисного чемпионата — выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ), уступив первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

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Источник: AP 2018

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Джоковича. Матч продолжался 1 час 4 минуты.

Ранее Хачанов встречался с сербским теннисистом в ноябре в финале парижского турнира серии «Мастерс», где одержал победу со счетом 7:5; 6:4 и завоевал четвертый титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На данный момент 22-летний россиянин занимает 11-ю строчку рейтинга ATP.

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Хачанов стал третьим российским теннисистом, получившим приглашение выступить на соревнованиях в Абу-Даби. Ранее здесь играли Николай Давыденко (2009, 2010) и Андрей Рублев (2018), но россияне ни разу не выходили в финал, в 2009-м Давыденко сумел выйти в полуфинал, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

В матче за третье место Хачанов сыграет со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем 29 декабря, в тот же день пройдет финал турнира, в котором Джоковичу предстоит сыграть с южноафриканцем Кевином Андерсоном.

Мировой теннисный чемпионат в Абу-Даби проводится ежегодно с 2009 года. В турнире принимают участие шестеро спортсменов, призовой фонд составляет $250 тыс. По решению организаторов двое теннисистов (лидеры теннисного рейтинга) начинают соревнование со второго раунда.

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