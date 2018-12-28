Хачанов проиграл Джоковичу в полуфинале теннисного турнира в Абу-Даби
ТАСС, 28 декабря. Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в финал мирового теннисного чемпионата — выставочного турнира в
ТАСС, 28 декабря. Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в финал мирового теннисного чемпионата — выставочного турнира в
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Джоковича. Матч продолжался 1 час 4 минуты.
Ранее Хачанов встречался с сербским теннисистом в ноябре в финале парижского турнира серии «Мастерс», где одержал победу со счетом 7:5; 6:4 и завоевал четвертый титул Ассоциации
Хачанов стал третьим российским теннисистом, получившим приглашение выступить на соревнованиях в
В матче за третье место Хачанов сыграет со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем 29 декабря, в тот же день пройдет финал турнира, в котором Джоковичу предстоит сыграть с южноафриканцем Кевином Андерсоном.
Мировой теннисный чемпионат в