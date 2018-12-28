Закат Федерера, взлет Хачанова? Каким будет теннис в 2019 году

Шоу в Абу-Даби, затем Доха и Брисбен — поклонники тенниса понимают, о чем идет речь. Месяц мы ждали и дождались — начинается новый сезон. В мужском теннисе он может стать переломным. Молодых и опасных ребят очень много, но смогут ли они потеснить с первых мест тех, кто там уже больше 10 лет?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Br5c93bgKdq/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Br5c93bgKdq/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Br5c93bgKdq/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Roger Federer (@rogerfederer)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-27T16:36:01+00:00">Dec 27, 2018 at 8:36am PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сколько еще?

Один из основных вопросов, на который даст ответ этот год — удержатся ли на вершине Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Сейчас они идут именно в таком порядке, хотя он может меняться — к примеру, летом 2018-го первым был Федерер, несколько раз они с Надалем чередовались, пока обоих не обошел Джокович. На троих им сейчас ровно 100 лет и ясно, что первая тройка рейтинга рано или поздно поменяется.

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Случится ли это в 2019 году? Вряд ли кардинально. Если у Надаля с Джоковичем не будет травм, то их место в тройке не подлежит сомнению. Они оба — уникальные теннисисты, с которыми, когда они в форме, может соперничать только Федерер — и то не всегда. Игроков 1988—1995 годов рождения, способных на дистанции сезона дать бой Рафе и Новаку, нет вообще. Из тех, кто младше, есть пара ребят, кто мог бы бросить вызов, но бросить вызов — не означает победить. О совсем молодой поросли — чуть ниже.

Каким получится следующий год для Федерера, сказать сейчас очень трудно. Если быть оптимистом, то можно надеяться, что не хуже, чем этот. Один «Шлем», ноль «Мастерсов» — это, мягко говоря, очень средний год для Роджера, но представить, что 2019-й будет лучше, очень трудно. С марта прошлого года Федерер не провел ни одного турнира на стабильно высоком уровне, провалы случались везде. Даже в Штутгарте и Базеле, где он выиграл.

В середине года маэстро беспокоила правая рука, из-за которой он не мог нормально выполнять форхэнд, а к концу накопилась усталость, из-за которой он не добегал до мячей и срывал удары почти в каждом гейме. Бекхэнд также стал лишь отдаленно напоминать прошлогодний: ушла сила, зато стало много подрезок, как в 2015—2016 годах.

Если швейцарец хорошо отдохнул и сможет правильно распределить силы по ходу сезона, то в топ-5 ему остаться по силам. Если говорить про турниры «Большого шлема», то лучшие шансы на победу у него традиционно на Уимблдоне и, возможно, в Австралии. Хотя сейчас с Джоковичем соперничать очень трудно. Победа на любом из этих турниров сделает этот сезон для Федерера фантастическим вне зависимости от других результатов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BrkdUbvBFtv/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BrkdUbvBFtv/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BrkdUbvBFtv/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Karen Khachanov (@karenkhachanov)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-19T12:55:03+00:00">Dec 19, 2018 at 4:55am PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Русская тройка и другой молодняк

Говоря о тех самых молодых, кто теоретически может бросить вызов топ-3, на ум приходит несколько фамилий помимо Саши Зверева, который уже это небезуспешно делает два года. Во-первых, это Стефанос Циципас и Денис Шаповалов. Эти двое не просто талантливы, они невероятно талантливы. Оба могут творить на корте магию, хотя им 20 и 19 лет соответственно. Они уже совершили мощный прорыв в 2018-м и в будущем сезоне, без сомнений, его продолжат. По таланту с ними может сравниться лишь Ник Кирьос, но он напрочь отказывается пахать. С его уровнем мотивации большим чемпионом не стать никогда.

В числе молодых, кто находится на пути к элите, можно назвать с десяток человек. В их числе и три россиянина: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев. Карен и Даниил совершили прорывы в прошлом году, войдя в топ-15. Андрей это сделал еще 2017-м, когда дошел до четвертьфинала US Open и выиграл первый титул ATP, но из-за травмы не смог закрепить успех. В 2019-м он готов вернуться более сильным. По таланту и потенциалу он, как минимум, не уступает соотечественникам.

От Хачанова, который сейчас находится на 11-м месте в рейтинге, можно ожидать попадания в десятку. Его игра сейчас вполне этому соответствует. В ней почти нет слабых мест: мощные плоские удары с обеих сторон, подача за 210 километров в час. Те кто, сравнивают его с Сафиным, в чем-то правы, но все же бекхэнд у Марата был чуть более хлестким. Тот удар вообще был из области фантастики. Тем не менее Хачанов — один из самых перспективных игроков планеты, хотя и не такой тонкий и разнообразный, как Циципас с Шаповаловым. Именно поэтому он не в том списке.

Из других ребят 22 лет и младше особо выделяются Борна Чорич и Алекс де Минор. Первый — почти точная копия молодого Джоковича. Правда, к возрасту хорвата у Новака уже был «Шлем» и целый набор «Мастерсов», но копии всегда хуже оригинала. Де Минор — настоящий протеже своего тренера — Ллейтона Хьюитта. Их стили и техника похожи как две капли воды. Этот австралиец невозможно цепкий, пытаться забить ему мяч навылет — врагу не пожелаешь.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BrLZdpHFBGg/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BrLZdpHFBGg/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BrLZdpHFBGg/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Andy Murray (@andymurray)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-09T19:20:20+00:00">Dec 9, 2018 at 11:20am PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Угадаете, кто вернулся?

Из других интриг сезона — целый ряд больших возвращений. Главное из них — сэр Энди Маррей. С Уимблдона-2017 он провел лишь пять турниров — все в прошлом году, ни на одном из них прошел дальше четвертьфинала. У него уже полтора года болит бедро, причем дискомфорт он испытывает до сих пор, но все же будет играть в Австралии и готовиться к полноценному сезону.