Закат Федерера, взлет Хачанова? Каким будет теннис в 2019 году
Новый сезон стартует уже 31 декабря.
Новый сезон стартует уже 31 декабря.
Шоу в
Один из основных вопросов, на который даст ответ этот год — удержатся ли на вершине Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Сейчас они идут именно в таком порядке, хотя он может меняться — к примеру, летом 2018-го первым был Федерер, несколько раз они с Надалем чередовались, пока обоих не обошел Джокович. На троих им сейчас ровно 100 лет и ясно, что первая тройка рейтинга рано или поздно поменяется.
Случится ли это в 2019 году? Вряд ли кардинально. Если у Надаля с Джоковичем не будет травм, то их место в тройке не подлежит сомнению. Они оба — уникальные теннисисты, с которыми, когда они в форме, может соперничать только Федерер — и то не всегда. Игроков 1988—1995 годов рождения, способных на дистанции сезона дать бой Рафе и Новаку, нет вообще. Из тех, кто младше, есть пара ребят, кто мог бы бросить вызов, но бросить вызов — не означает победить. О совсем молодой поросли — чуть ниже.
Каким получится следующий год для Федерера, сказать сейчас очень трудно. Если быть оптимистом, то можно надеяться, что не хуже, чем этот. Один «Шлем», ноль «Мастерсов» — это, мягко говоря, очень средний год для Роджера, но представить, что 2019-й будет лучше, очень трудно. С марта прошлого года Федерер не провел ни одного турнира на стабильно высоком уровне, провалы случались везде. Даже в Штутгарте и Базеле, где он выиграл.
В середине года маэстро беспокоила правая рука,
Если швейцарец хорошо отдохнул и сможет правильно распределить силы по ходу сезона, то в топ-5 ему остаться по силам. Если говорить про турниры «Большого шлема», то лучшие шансы на победу у него традиционно на Уимблдоне и, возможно, в Австралии. Хотя сейчас с Джоковичем соперничать очень трудно. Победа на любом из этих турниров сделает этот сезон для Федерера фантастическим вне зависимости от других результатов.
Говоря о тех самых молодых, кто теоретически может бросить вызов топ-3, на ум приходит несколько фамилий помимо Саши Зверева, который уже это небезуспешно делает два года.
В числе молодых, кто находится на пути к элите, можно назвать с десяток человек. В их числе и три россиянина: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев. Карен и Даниил совершили прорывы в прошлом году, войдя в топ-15. Андрей это сделал еще 2017-м, когда дошел до четвертьфинала US Open и выиграл первый титул ATP, но
От Хачанова, который сейчас находится на 11-м месте в рейтинге, можно ожидать попадания в десятку. Его игра сейчас вполне этому соответствует. В ней почти нет слабых мест: мощные плоские удары с обеих сторон, подача за 210 километров в час. Те кто, сравнивают его с Сафиным, в
Из других ребят 22 лет и младше особо выделяются Борна Чорич и Алекс де Минор. Первый — почти точная копия молодого Джоковича. Правда, к возрасту хорвата у Новака уже был «Шлем» и целый набор «Мастерсов», но копии всегда хуже оригинала. Де Минор — настоящий протеже своего тренера — Ллейтона Хьюитта. Их стили и техника похожи как две капли воды. Этот австралиец невозможно цепкий, пытаться забить ему мяч навылет — врагу не пожелаешь.
Из других интриг сезона — целый ряд больших возвращений. Главное из них — сэр Энди Маррей. С Уимблдона-2017 он провел лишь пять турниров — все в прошлом году, ни на одном из них прошел дальше четвертьфинала. У него уже полтора года болит бедро, причем дискомфорт он испытывает до сих пор, но все же будет играть в Австралии и готовиться к полноценному сезону.
Среди других заслуженных людей, кто почти не играл в прошлом году и собирается вернуться — Томаш Бердых и