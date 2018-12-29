Хачанов снова сыграет с Тимом в Абу-Даби

Рафаэль Надаль, который должен был сыграть с первой ракеткой России, снялся с турнира по причине того, что после долгого перерыва и отсутствия игровой практики испытывает болевые ощущения. Организаторы нашли замену в лице Доминика Тима, проигравшего Хачанову в четвертьфинале. Твиттер турнира назвал австрийца фаворитом публики.