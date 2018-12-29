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10:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хачанов снова сыграет с Тимом в Абу-Даби

Россиянин Карен Хачанов получил нового соперника по матчу за третье место на показательном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби.

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Источник: РИА "Новости"

Рафаэль Надаль, который должен был сыграть с первой ракеткой России, снялся с турнира по причине того, что после долгого перерыва и отсутствия игровой практики испытывает болевые ощущения. Организаторы нашли замену в лице Доминика Тима, проигравшего Хачанову в четвертьфинале. Твиттер турнира назвал австрийца фаворитом публики.

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