Виктория Азаренко в первом круге теннисного турнира в Окленде сыграет с Винус Уильямс

В предстоящих соревнованиях, которые являются этапом подготовки к открытому чемпионату Австралии, выступят многие ведущие игроки: датчанка Каролин Возняцки (первый номер посева), Юлия Гергес из Германии.
Победительница турнира получит 280 очков в рейтинге WTA. Матчи основы начнутся в понедельник, 31 декабря.
«Много работала, чтобы подготовиться к стартующему сезону. Сейчас я очень мотивирована», — прокомментировала пресс-службе WTA Виктория Азаренко предстоящий старт.
Виктория считает, что сейчас у нее еще лучше получится совмещать воспитание сына и теннис. «Быть хорошей мамой — самое важное для меня, однако теннис — это моя работа, которая также имеет большое значение. Уходящий год научил меня соблюдать баланс между моим собственным временем и временем, которое я могу проводить с сыном», — отметила белорусская теннисистка.