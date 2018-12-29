Виктория Азаренко в первом круге теннисного турнира в Окленде сыграет с Винус Уильямс

Виктория считает, что сейчас у нее еще лучше получится совмещать воспитание сына и теннис. «Быть ​​хорошей мамой — самое важное для меня, однако теннис — это моя работа, которая также имеет большое значение. Уходящий год научил меня соблюдать баланс между моим собственным временем и временем, которое я могу проводить с сыном», — отметила белорусская теннисистка.