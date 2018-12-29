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10:57 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко в первом круге теннисного турнира в Окленде сыграет с Винус Уильямс

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко по результатам жеребьевки в первом круге теннисного турнира в Окленде (Новая Зеландия) сыграет с американкой Винус Уильямс, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В предстоящих соревнованиях, которые являются этапом подготовки к открытому чемпионату Австралии, выступят многие ведущие игроки: датчанка Каролин Возняцки (первый номер посева), Юлия Гергес из Германии.

Победительница турнира получит 280 очков в рейтинге WTA. Матчи основы начнутся в понедельник, 31 декабря.

«Много работала, чтобы подготовиться к стартующему сезону. Сейчас я очень мотивирована», — прокомментировала пресс-службе WTA Виктория Азаренко предстоящий старт.

Виктория считает, что сейчас у нее еще лучше получится совмещать воспитание сына и теннис. «Быть ​​хорошей мамой — самое важное для меня, однако теннис — это моя работа, которая также имеет большое значение. Уходящий год научил меня соблюдать баланс между моим собственным временем и временем, которое я могу проводить с сыном», — отметила белорусская теннисистка.

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