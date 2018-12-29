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17:58 (мск), источник: ТАСС

Хачанов победил Тима и занял третье место на выставочном теннисном турнире в Абу-Даби

ТАСС, 29 декабря. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в матче за третье место выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

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Источник: AP 2018

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 10:3.

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В матче за третье место россиянин должен был сыграть со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем, однако последний решил отказаться от игры по состоянию здоровья. В своем полуфинале испанский теннисист уступил представителю ЮАР Кевину Андерсону (6:3, 4:6, 3:6). Вместо Надаля на корт вышел Тим, занимающий восьмое место в рейтинге сильнейших теннисистов.

Ранее Хачанов встречался с австрийским теннисистом в четвертьфинальном матче, где также одержал победу (7:6, 6:3).

В финале турнира позднее в субботу встретятся серб Новак Джокович (1) и Андерсон (6).

Турнир в Абу-Даби проводится ежегодно с 2009 года.

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