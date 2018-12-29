Хачанов победил Тима и занял третье место на выставочном теннисном турнире в Абу-Даби

В матче за третье место россиянин должен был сыграть со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем, однако последний решил отказаться от игры по состоянию здоровья. В своем полуфинале испанский теннисист уступил представителю ЮАР Кевину Андерсону (6:3, 4:6, 3:6). Вместо Надаля на корт вышел Тим, занимающий восьмое место в рейтинге сильнейших теннисистов.