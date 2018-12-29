Последний шанс Шараповой? Девушки возвращаются на корт

Источник: AFP 2018

До старта теннисного сезона остается несколько дней. В женском туре, как и в мужском, грядут определенные перемены. К концу 2019-го мы увидим на вершинах рейтинга много новых лиц, но что-то, наверняка, останется по-прежнему.

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Чья угодно Австралия

Открытый чемпионат Австралии — турнир, на котором очень часто побеждают те, кто раньше Шлемов не выигрывал. За последние три года таких случаев было два: Ангелик Кербер в 2016-м и Каролин Возняцки в прошлом сезоне. Во-первых, женский теннис непредсказуем сам по себе, а во-вторых, Australian Open играется на третьей и четвертой неделе после каникул, поэтому кто в какой форме находится — всегда абсолютная загадка.

Вот и в этом сезоне победить может практически кто угодно. Из тех, кто раньше не выигрывал Шлемы, выделяются три фамилии — Осака, Свитолина и Соболенко. Эти три девушки входят в топ-6 фаворитов предстоящего турнира наряду с Сереной Уильямс, Кербер и первой ракеткой мира Симоной Халеп.

Свитолина прошлый год завершила победой на Итоговом турнире в Сингапуре, что автоматически делает ее одной из фавориток в Австралии. Ее агрессивный теннис может помочь ей пройти далеко, но креатива в игре Элине порой не хватает. Силы много, идеи чуть меньше. Хотя она в свои 24 продолжает прибавлять.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Br4f_ialAno/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Br4f_ialAno/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/andymurray/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Andy Murray</a> (@andymurray) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-27T07:43:13+00:00">Dec 26, 2018 at 11:43pm PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Наоми Осака — вот кто действительно может по всем пройтись катком в Австралии. Когда она на ходу, мощь там просто страшная. Даже Серене было тяжело в финале US Open, настолько тяжело, что она устроила настоящую истерику, чем подпортила Наоми эмоции от главой победы в жизни. Выиграть два Шлема подряд — это уже высший пилотаж, но Осака достаточно хороша, чтобы это сделать. На днях она тренировалась с Энди Марреем, и британец был впечатлен. Он написал, что Наоми за полчаса промахнулась всего раза два.

Арина Соболенко — 20-летняя белоруска, которая добилась самого мощного прогресса из всех девушек в 2018 году. Она поднялась с 73 на 13 место в рейтинге с титулом на супер-турнире в Ухане и целым рядом других супер-результатов. С тренером Дмитрием Турсуновым она превратилась из девушки, которая лупит со всей силы на ту сторону, в девушку, который делает это с умом. Возможно, прямо сейчас ей тяжело будет выиграть в Астралии, но в какой-то момент она будет к этому готова. Виктория Азаренко же победила там дважды, а Арина ничуть не уступает ей в таланте. К концу сезона она наверняка будет плотно в топ-10.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Br5LLHYHd8q/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Br5LLHYHd8q/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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Пенсионный возраст

Среди тех, от кого ожидания очень высокие, несмотря на солидный возраст — Серена Уильямс и Мария Шарапова. Первой уже 37, второй — 31 год. В топ-15 рейтинга их нет, но на больших турнирах они могут сыграть на уровне лучших. Особенно Серена, которая на последних двух турнирах «Большого шлема» играла в финалах.

Если Уильямс может доходить до решающих стадий даже в плохой форме и в 40 лет — из-за абсолютно инопланетной мощи ударов, то Шараповой нужно быть на лучшем ходу за много лет. Просто в средний свой теннис ей играть уже недостаточно — молодые обыграют ее где-то на рубеже первой и второй недель Шлемов. В какой форме Мария подходит к Австралии? Пока неизвестно.

Предположение можно про Марию можно сделать такое: если к концу 2019 года она будет вне топ-10 и не дойдет до решающих стадий ни на одном Шлеме, то, более чем вероятно, в 2020-м году играть уже не будет. У нее свой хороший шоколадный бизнес, интересная жизнь, где теннис в последнее время — лишь дополнение. Хотя и очень важное.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BraxMATA8j7/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BraxMATA8j7/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/kasatkina/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Daria Kasatkina</a> (@kasatkina) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-15T18:36:15+00:00">Dec 15, 2018 at 10:36am PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Молодые и дерзкие

Про Осаку и Соболенко уже было сказано, но есть и в России одна 21-летняя девушка, которая совершила прорыв и может продолжать — Дарья Касаткина. Она уже десятая в мире. К основным фаворитам Australian Open ее не причисляют, но она может удивить. Единственное ее слабое место — подача. Ее скорость порой не доходит и до 100 километров в час. Против мощно принимающих Шараповой, сестер Уиляьмс, Стивенс, Осаки, Мугурусы и Кербер ей очень тяжело.