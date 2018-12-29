Последний шанс Шараповой? Девушки возвращаются на корт
Новая встреча Серены и Марии и другие ожидания от сезона в женском теннисе.
Новая встреча Серены и Марии и другие ожидания от сезона в женском теннисе.
До старта теннисного сезона остается несколько дней. В женском туре, как и в мужском, грядут определенные перемены. К концу 2019-го мы увидим на вершинах рейтинга много новых лиц, но
Открытый чемпионат Австралии — турнир, на котором очень часто побеждают те, кто раньше Шлемов не выигрывал. За последние три года таких случаев было два: Ангелик Кербер в 2016-м и Каролин Возняцки в прошлом сезоне.
Вот и в этом сезоне победить может практически кто угодно. Из тех, кто раньше не выигрывал Шлемы, выделяются три фамилии — Осака, Свитолина и Соболенко. Эти три девушки входят в топ-6 фаворитов предстоящего турнира наряду с Сереной Уильямс, Кербер и первой ракеткой мира Симоной Халеп.
Свитолина прошлый год завершила победой на Итоговом турнире в Сингапуре, что автоматически делает ее одной из фавориток в Австралии. Ее агрессивный теннис может помочь ей пройти далеко, но креатива в игре Элине порой не хватает. Силы много, идеи чуть меньше. Хотя она в свои 24 продолжает прибавлять.
Наоми Осака — вот кто действительно может по всем пройтись катком в Австралии. Когда она на ходу, мощь там просто страшная. Даже Серене было тяжело в финале US Open, настолько тяжело, что она устроила настоящую истерику, чем подпортила Наоми эмоции от главой победы в жизни. Выиграть два Шлема подряд — это уже высший пилотаж, но Осака достаточно хороша, чтобы это сделать. На днях она тренировалась с Энди Марреем, и британец был впечатлен. Он написал, что Наоми за полчаса промахнулась всего раза два.
Арина Соболенко — 20-летняя белоруска, которая добилась самого мощного прогресса из всех девушек в 2018 году. Она поднялась с 73 на 13 место в рейтинге с титулом на
Среди тех, от кого ожидания очень высокие, несмотря на солидный возраст — Серена Уильямс и Мария Шарапова. Первой уже 37, второй — 31 год. В топ-15 рейтинга их нет, но на больших турнирах они могут сыграть на уровне лучших. Особенно Серена, которая на последних двух турнирах «Большого шлема» играла в финалах.
Если Уильямс может доходить до решающих стадий даже в плохой форме и в 40 лет —
Предположение можно про Марию можно сделать такое: если к концу 2019 года она будет вне топ-10 и не дойдет до решающих стадий ни на одном Шлеме, то, более чем вероятно, в 2020-м году играть уже не будет. У нее свой хороший шоколадный бизнес, интересная жизнь, где теннис в последнее время — лишь дополнение. Хотя и очень важное.
Про Осаку и Соболенко уже было сказано, но есть и в России одна 21-летняя девушка, которая совершила прорыв и может продолжать — Дарья Касаткина. Она уже десятая в мире. К основным фаворитам Australian Open ее не причисляют, но она может удивить. Единственное ее слабое место — подача. Ее скорость порой не доходит и до 100 километров в час. Против мощно принимающих Шараповой, сестер Уиляьмс, Стивенс, Осаки, Мугурусы и Кербер ей очень тяжело.
Из совсем молодых можно выделить двух украинок Даяну Ястремскую и Марту Костюк, россиянку Анастасию Потапову, чешку Маркетту Вандроушову и американку Аманду Анисимову. Никому из них нет 20 лет, но каждая может совершить главный прорыв сезона-2019 года. Интересно, что у всех славянское происхождение. Из них только Костюк сейчас вне топ-100 (119-я), но ей всего 16 лет, а теннис уже очень солидный. Так что скоро в женском теннисе будет очень много новых