Шарапова вышла во второй круг турнира в Шэньчжэне, победив Бачински
Российская теннисистка Мария Шарапова, посеянная на турнире в Шэньчжэне (Китай) под пятым номером, вышла во второй круг.
Российская теннисистка Мария Шарапова, посеянная на турнире в Шэньчжэне (Китай) под пятым номером, вышла во второй круг.
На старте соревнований бывшая первая ракетка в двух партиях обыграла представительницу Швейцарии Тимю Бачински (SR) со счётом 6:2, 7:6 (7:3).
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 10
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 750 000 Шарапова поспорит с китаянкой Синьюй Ван, получившей «уайлд-кард» от организаторов.
Действующей чемпионкой турнира в Шэнчьжэне является румынская теннисистка Симона Халеп.