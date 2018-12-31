Шарапова вышла во второй круг турнира в Шэньчжэне, победив Бачински

Источник: Reuters

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На старте соревнований бывшая первая ракетка в двух партиях обыграла представительницу Швейцарии Тимю Бачински (SR) со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 750 000 Шарапова поспорит с китаянкой Синьюй Ван, получившей «уайлд-кард» от организаторов.