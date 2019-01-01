Выступающую за Казахстан россиянку назвали новым секс-символом женского тенниса

«В России в женском теннисе появились новые сексуальные женщины. За прошедшие годы мы привыкли связывать это с Марией Шараповой, но все кардинально меняется. Ее роль вскоре может занять прекрасная Анастасия Епишева. Молодая и модная 22-летняя брюнетка выглядит сейчас намного лучше. Она россиянка, однако выступает под флагом Казахстана, а не своей родины. Пока ее нет в официальном рейтинге WTA, зато она есть в сердцах любителей тенниса. Анастасия регулярно публикует в Instagram горячие фото, а подписчики наслаждаются ее красивыми формами», — пишет NovSport.