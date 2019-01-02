Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Шэньчжэне

Соперница 31-летней россиянки по матчу второго круга китаянка Синьюй Ван отказалась от продолжения борьбы при счете 7:6 (7:4), 2:5.

В четвертьфинале Шарапова, посеянная на турнире под пятым номером, сыграет с победительницей встречи Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Екатерина Александрова (Россия).