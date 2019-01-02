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11:57 (мск), источник: ТАСС

Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Шэньчжэне

ТАСС, 2 января. Россиянка Мария Шарапова пробилась в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.

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Источник: Reuters

Соперница 31-летней россиянки по матчу второго круга китаянка Синьюй Ван отказалась от продолжения борьбы при счете 7:6 (7:4), 2:5.

В четвертьфинале Шарапова, посеянная на турнире под пятым номером, сыграет с победительницей встречи Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Екатерина Александрова (Россия).

Турнир в Шэньчжэне завершится 5 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $750 тыс.

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