Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Шэньчжэне
ТАСС, 2 января. Россиянка Мария Шарапова пробилась в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.
ТАСС, 2 января. Россиянка Мария Шарапова пробилась в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.
Соперница 31-летней россиянки по матчу второго круга китаянка Синьюй Ван отказалась от продолжения борьбы при счете 7:6 (7:4), 2:5.
В четвертьфинале Шарапова, посеянная на турнире под пятым номером, сыграет с победительницей встречи Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Екатерина Александрова (Россия).
Турнир в Шэньчжэне завершится 5 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $750 тыс.