Арина Соболенко вышла в ¼ финала теннисного турнира в Шэньчжэне

Сегодня в поединке 1/8 финала Арина Соболенко встречалась с россиянкой Екатериной Александровой (73) и победила в двух сетах — 6:3, 6:3. Игра продолжалась 1 час 14 минут. В четвертьфинале Арина Соболенко сыграет с еще одной российской теннисисткой, экс-первой ракеткой планеты Марией Шараповой (29). Впервые они встречались между собой в октябре 2017 года в финале турнира в китайском Тяньцзине, тогда успеха добилась более опытная россиянка.