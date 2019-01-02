Донской проиграл во втором раунде турнира в Пуне
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Россиянин Евгений Донской не смог преодолеть барьер второго раунда на теннисном турнире в Пуне (Индия), призовой фонд которого превышает 525 тысяч долларов.
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Россиянин Евгений Донской не смог преодолеть барьер второго раунда на теннисном турнире в Пуне (Индия), призовой фонд которого превышает 525 тысяч долларов.
В среду российский теннисист в двух сетах уступил хорвату Иво Карловичу — 4:6, 5:7. Поединок продолжался 1 час 12 минут. Ранее соперники ни разу не встречались на корте.
В четвертьфинале Карлович сыграет с латвийцем Эрнестом Гулбисом, который оказался сильнее второй ракетки турнира южнокорейца Чхун Хена — 7:6 (7:2), 6:2.