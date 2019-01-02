Сборная Германии победила Францию на Кубке Хопмана
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Сборная Германии по теннису обыграла команду Франции в матче Кубка Хопмана, который проходит в австралийском Перте.
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Сборная Германии по теннису обыграла команду Франции в матче Кубка Хопмана, который проходит в австралийском Перте.
Матч группы A закончился со счетом 2−1. Представители Германии Ангелика Кербер и Александр Зверев в одиночном разряде победили Ализе Корне (5:7, 6:2, 6:4) и Люка Пуя (6:3, 6:7 (8:10), 6:2) соответственно, а встреча в миксте осталась за французским дуэтом — 4:3 (5:4), 4:3 (5:3).
В следующем матче турнира 4 января сборная Германии сыграет с командой Австралии, а сборная Франции встретится с командой Испании.
Кубок Хопмана — традиционный выставочный теннисный турнир, в котором принимают участие восемь сборных. Каждая команда состоит из теннисиста и теннисистки, а матч включает в себя три игры: в одиночном женском и мужском разрядах, а также в миксте.