Сборная Германии победила Францию на Кубке Хопмана

Матч группы A закончился со счетом 2−1. Представители Германии Ангелика Кербер и Александр Зверев в одиночном разряде победили Ализе Корне (5:7, 6:2, 6:4) и Люка Пуя (6:3, 6:7 (8:10), 6:2) соответственно, а встреча в миксте осталась за французским дуэтом — 4:3 (5:4), 4:3 (5:3).

Кубок Хопмана — традиционный выставочный теннисный турнир, в котором принимают участие восемь сборных. Каждая команда состоит из теннисиста и теннисистки, а матч включает в себя три игры: в одиночном женском и мужском разрядах, а также в миксте.